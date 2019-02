Flera huskällare vattenfyllda av regn och smältvatten

Räddningstjänsten i Storgöteborg har just nu insatser på fem olika platser, i Alingsås, Mölndal, Hindås, Partille och Stora Mellby, där fastighetsägare har fått in vatten i källaren. Och Bohusläns räddningstjänstförbund har tidigare under morgonen gjort en insats vid en villa i Stenungsund.

– Här har regnat något så fruktansvärt. Det har öst sedan klockan sex igår eftermiddag. Men vi har klarat oss ganska bra. Det har varit en källare vi hjälpt till med, och vi har hjälpt till med lite brunnar som är övertäckta av grus, öppnat upp dem så att vattnet kan rinna ned, Carl-Ian Bissmark räddningschef på Bohusläns räddningstjänstförbund.

Har du något tips till husägare?

– Håll rent vid dagvattenbrunnar, ha kolla på var vattnet kommer över tomten, gräv några diken i trädgården om det är för mycket vatten - så du kan leda bort det, säger Carl-Ian Bissmark, räddningschef.