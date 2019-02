Telefonbedragare hittar ny målgrupp

De äldre är fortsatt de som mest råkar ut för bedragarna. Men nu ser polisen en ny målgrupp.

– Vi ser medelålders etablerade personer som inte har svenska som modersmål bli utsatta, säger Anna-Karin Kjellgren som arbetar brottsförebyggande på bedrägerisektionen på Polisen Region Väst.

Sen i oktober förra året har 79 personer i region Väst blivit av med nästan nio miljoner kronor. Bedragare har fått tillgång till konton genom att utge sig från att ringa från banker eller företag och be personerna logga in sig av någon anledning. De allra flesta utsatta är över 70 år.



Telefonbedrägerierna är nu en nationell särskild händelse vilket betyder att polisen satsar särskilt på att utreda brotten.



– Banker ringer aldrig upp för att be om uppgifter, lägg på luren, råder Anna-Karin Kjellgren.