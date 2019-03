John Lundvik vann "Mello" – Liamoo och Ferm blev trea

Liamoo och Hanna Ferm med låten "Hold you" blev trea. Arvingarna med "I do" blev sexa.

Men storfavoriten John Lundvik levde upp till förväntningarna. Nu står han som vinnare i Melodifestivalen 2019. I maj representerar han Sverige i Eurovision Song Contest i Tel Aviv – där han kommer att tävla mot sig själv.

Ända sedan 36-åringen från Växjö tog sig vidare till final i den sista deltävlingen i Lidköping har han varit överlägsen favorit till att vinna hela tävlingen. Enligt spelbolagens bedömningar skulle han utan problem ta hem finalen i Friends arena och bli Sveriges representant i Eurovision Song Contest _ och så blev det. Av den internationella juryn fick han alla tolvpoängare.

John Lundvik tar nu med sig "Too late for love" och de fyra gospelsångarna "The Mamas" till scenen i Tel Aviv, men redan före segern i Melodifestivalen var han klar för Eurovision Song Contest. Han har nämligen skrivit Storbritanniens bidrag "Bigger than us" som framförs av Michael Rice.

– Jag skulle skriva historia, bara det måste man se som en vinst. Sedan tycker jag att det är ganska charmigt att göra det både som låtskrivare och artist. Givetvis vill man vara partisk mot sitt land. Står vi mot Storbritannien, då vinner Sverige, det är sedan gammalt, sade John Lundvik tidigare till TT.

John Lundvik har sagt att han tror att "Too late for love":s avskalade nummer kan stå sig bra i Tel Aviv.

– Människor är intelligentare än man tror, enkelhet är någonting som alltid funkar genom rutan. I slutändan vill folk ha en låt och ett nummer. Om det är dyra lampor, långa klänningar eller bomber och granater, det är sekundärt.

Den internationella juryn består av representanter från bland annat Portugal, Finland, Storbritannien och Australien.

Melodifestivalfinalen inleddes med att forna konkurrenterna Benjamin Ingrosso och Felix Sandman framförde sin duett "Tror du att han bryr sig" och sedan paraderade både programledare, artister och dansare ut från den omtalade husbilen som programledarna använt när de kuskat land och rike runt under turnén.

Jon Henrik Fjällgren var först ut av bidragen med eld, jojk och en livs levande ren. Sist framträdde Arvingarna med sin dansbandspoppiga "I do".

Finalen gästades av en internationell stjärna när vår egen Charlotte Perrelli mötte Israels Eurovisionvinnare 1998, Dana International. Efter att ha sjungit sina vinnarlåtar från Eurovision framförde de den specialskrivna låten "Diva to diva".

Även programledarna brast än en gång ut i sång. Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor och Marika Carlsson framförde en version av Lady Gagas "Always remember us this way" från filmen "A star is born" som en hyllning till alla artister som deltagit under turnén.