Häcken fixade kryss mot Malmö

Malmö-Häcken 1-1 (0-0)

Häcken kommer till Malmö och visar absolut ingen respekt. Man har en bra idé och en tydlighet i spelet.

Två minuter. Det var allt Daleho Irandust behövde på planen för att göra mål. Häcken-stjärnan hoppade in i den 74:e minuten och i den 76:e höll han sig framme efter MFF-slarv och skickade in 1-1-målet.

Djurgården-Sundsvall 2-2 (2-1)

Det mest förvånansvärda är att Djurgården bara får 2-2 mot Sundsvall.

Hemmaledning 2-0 efter bara en kvar och en matchbild som helt dominerades av Djurgården första halvtimmen med bud på fler mål. Men då fick Linus Hallenius drömträff från 20 meter med vänstern och det var reducerat. Tändvätska för gästerna som lyfte sig och tio minuter in i andra halvlek vinklade den tidigare Djurgården-spelaren Omar Eddahri in 2-2-kvittering.

Elfsborg-Hammarby 1-1 (1-1)

Fram till 75:e minuten så tycker jag att vi förtjänar att vinna. Men nära skjuter ingen hare.

När Muamer Tankovic prickade in 1-0 för Hammarby kvarten in i matchen såg det ut som under den tunga förra säsongen för hemmalaget Elfsborg. Men Hammarbys försvarslinje visade brister genom hela matchen. Som när Robert Gojani chippade fram Frederik Holst som efter en misslyckad offside-fälla blev fri och rullade in 1-1-kvitteringen.

Närmst segern var Elfsborg vars Pawel Cibicki hade två ramträffar i slutet av matchen.

