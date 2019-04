Popstjärnor på scen i Little shop of horrors

På fredag är det premiär för musikalen Little shop of horrors på Göteborgs stadsteater.

En B-film som spelades in på två dagar på sent 60-tal, men som på senare tid gjordes om till musikal som nu spelas världen över.

Handlingen utspelar sig i en blomsteraffär där butiksbiträdet Seymour tar hand om en märklig planta. Efter att ha matat den med sitt eget blod tappar kontrollen när plantan kräver mer.

Växten Audrey II spelas av sångerskan Jaqueline "Jaqee" Nakiri Nalubale, och Emil Ljungestig är Seymour.



I orkestern hittar vi tre tidigare medlemmar från Soundtrack of our lives och för översättningen av musiken ansvarar Ebbot Lundberg.

Hör Eric Ericson som spelar tandläkaren Orin Scrivello berätta mer i ljudklippet.