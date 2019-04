Vinst för Örgryte IS

Den fjärde omgången i Superettans herrfotboll i Örebro blev en riktig rysare. Victor Sköld gav Örgryte IS ledningen, efter cirka 20 minuter, men första halvlek startade med en utvisning. Det var försvararen Danny Ervik som utvisades och då passade Degerfors på att kvittera till 1-1. Men i den 90 minuten fick Filip Almström-Tähti chansen att visa vad han går för och han gjorde ingen besviken. Segern, med 2-1, gör nu att Örgryte IS ligger på plats två i Superettan.



Hör mer om dramatiken, och varför matchen spelades i just Örebro, i vårt ljudklipp.