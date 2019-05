Många muslimer donerar pengar under Ramadan

Det finns fem grundpelare eller plikter inom islam som varje muslim borde följa. En av de fem pelarna är allmosor, det vill säga att ge gåvor till de fattiga.

- Det behöver inte vara mycket bara det du kan skänka, säger Anna Jatta från Biskopsgården som brukar skänka pengar när hon har råd.

Många gör som Anna Jatta och skickar pengar till familj och vänner som inte har det bra ställt, som kanske bor i andra länder . Många skänker också till olika biståndsorganisationer.

Förra året fick biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige in 7 miljoner kronor som folk hade skänkt bara under ramadan. Det motsvarade en tredjedel av det som skänktes under hela förra året.

- Ramadan är en månad för att visa medkänsla och det manifesteras genom att man bland annat delar med sig av det man har, säger Anes Cherigui, regional samordnare för västra Sverige för Islamic Relief.