Potatisfestivalen tjuvstartar för filminspelning

Orsaken är att filmen "Min pappa Marianne" spelas in i Alingsås, bland annat med festivalen som inspelningsplats.



– Det är jättespännande, säger alingsåsaren Marianne Augustsson som tillbringade flera timmar på torget.

Hon var bara en av många som slöt upp på torget.

– Vi är väldigt nöjda med alingsåsarna, säger filmproducent Charlotta Denward. Och inte bara idag, utan under hela inspelningen.



Filmen "Min pappa Marianne" , baserad på Ester Roxbergs har spelats in under våren i Alingsås. Hedda Stiernstedt spelar Hanna, dotter till pappan Marianne som spelar av Rolf Lassgård.

Stor filmpremiär planeras i början av 2020, i Alingsås.