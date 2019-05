Göteborg som pophuvudstad skildras i ny fotobok

Allt var enklare då. Jag kunde gå till artisterna och ta mina bilder och sedan gå säger Hans Sidén, som skrev om pop i bland annat GP och GT.

För honom var det lätt att komma nära artister som The Rolling Stones, Kinks och Dusty Springfield och han gick på disco med The Who.

Fotografier som han tagit av artisterna finns samlade i boken "The boy with the paisley shirt" och flera av bilderna ställs nu också ut på ett galleri i centrala Göteborg. Det är vernissage på lördagen.

– Allt var möjligt på 60-talet allt experimenterades med . Det var lättare att komma nära artisterna, säger galleristen Pontus Hammarén, som fascineras av den här tiden.

Hör ett längre inslag här