Så gav handeln längs Sidenvägen upphov till stora äpplen

För Sidenvägens handel mellan Europa och Kina ledde till att olika vilda små äppelarter kunde mötas geografiskt, vilket gav upphov till större och saftigare frukter.

Det visar en ny studie som bygger på genetisk analys av gamla äppelkärnor. Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård:

– Isolerade arter har kunnat mötas och hybridisera tack vare människan.

I den nya studien från Max Planck-institutet har forskare bland annat gjort genetiska studier på gamla äppelkärnor, och på det sättet kunnat se att handeln längs Sidenvägen faktiskt spelat en viktig roll för utvecklingen av äpplen.

Det innebar nämligen att olika äpplen spreds genom människor och djur, och att olika arter sedan kunde hybridisera och ge nya arter.

– Huvudgrejen är att med de här relativt små äpplena har de här arterna kunnat hybridiseras. De står så långt ifrån varandra men människan har genom den här handelsvägen spridit kärnorna och så har bina skött hybridiseringen mellan de här arterna när de har kommit nära varandra, säger Henrik Sjöman, och fortsätter:

– När den här hybridiseringen uppstår så finns det en genetisk mångfald inom en art, och där har extra stora saftiga äpplen uppstått som människan sedan har tagit vara på och odlat vidare.

