Protester när bassäng stängs: Det är kaffepengar

500 personer per vecka använder bassängen på lasarettet. Av dem är det bara patienter som får rehabilitering via sjukvården som garanteras plats på Nolhagabadet. De som istället kör själva via olika patientföreningar får bara några strötider och nu protesterar de mot beslutet. Elsa-Lena Åström representerar Neuroförbundet:

– De är jättemissnöjda och jättebesvikna över att politikerna inte lyssnar.

Lasarettets bassäng håller på att krackelera och har stängts. Till hösten fattas beslut om den ska renoveras. En renovering kostar 7-10 miljoner kronor och blir troligtvis inte av. Det säger Nicklas Attefjord (Mp) som är ordförande i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sjukvårdens patienter har garanterats plats på Nolhagabadet, och det är de som måste prioriteras säger han:

– Det som har varit viktigt för oss är att säkerställa att de som är inskrivna i regionens verksamhet har tillgång.