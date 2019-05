IS-kvinna från Göteborg dömdes till 15 års fängelse - barnen kvar i Irak

– Naturligtvis är vi medvetna om barnfrågan där, men hur vi agerar i dialog med anhöriga för dessa barnen kommer vi inte redogöra för utåt, säger Patric Nilsson, presschef på Utrikesdepartementet, UD.

Kvinnan är den första svenska medborgaren som döms för samröre med IS av domstol i Irak. Innan hon anslöt till terrorsekten bodde hon med sin man och två barn i Göteborg och studerade bland annat till lärare.

2014 reste hon, strax efter sin man, till IS territorium i Irak. Enligt SVT fick paret ett tredje barn, en son, under tiden med IS. Maken ska senare ha dödats i en bombattack 2016.

Förra året greps och fängslades kvinnan tillsammans med sina barn. Efter en tid ska barnen ha placerats hos den döde makens släktingar i Irak tillsvidare. Men om barnen kommer kunna återvända till anhöriga i Sverige är ännu oklart.

– Vi måste tänka på barnens integritet och deras bästa vilket gör att vi inte kommer gå in på vad som kommer hända i det här enskilda fallet. Men regeringen har sagt att om det är möjligt ska man hjälpa alla barn som har svensk koppling till Sverige.

Kvinnan anser sig vara oskyldig. Enligt SVT uppgav hon under rättegången att hon endast följt efter sin make till IS eftersom att han tagit med barnen dit. Domstolen i Irak dömde henne dock mot sitt nekande till femton års fängelse.