Bättre sluta helt än försöka kontrollera alkoholdrickande

Oavsett målsättning leder behandlingar till minskad alkoholkonsumtion. Det visar en långtidsstudie från Göteborgs universitet på 349 vuxna personer beroende av alkohol. I en tredje grupp ingick personer utan uppsatt mål.

Alla i studien gick igenom 12-stegsbehandlingar och en psykosocial behandling.

De som hade som mål att bli helnyktra hade druckit mer och under längre tid än de andra i studien men de lyckades också bäst.

Efter fem år var 76 % av dem helnyktra eller så hade de låg till måttlig alkoholkonsumtion.

59% av de som haft målet kontrollerad konsumtion hade samma låga konsumtion. Siffran för dem utan egentligt mål var 61 procent.

