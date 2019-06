Barngolfen firar 14 år

Lasse Kronér startade Barngolfen för 14 år sedan för att samla in pengar till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Den är idag Sveriges största välgörenhetsgolf.

Hittills har man samlat in 15 miljoner kronor och i år var startfältet lika populärt som tidigare.

Målsättningen i år är att samla in 1,5 miljoner kronor. Förutom golfen så hålls det en auktion under kvällen. Under dagen fanns det chans för barnen att prova på en variant av golf där även kända personer som Hanna Ferm hjälpte till.