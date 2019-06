Nu börjar firandet efter ramadan

Många begav sig under morgontimmarna till Göteborgs moské på Hisingen för att be tillsammans. Under tisdagsmorgonen var det indelat i tre olika bönetider för att alla som ville skulle få chansen att komma in.

En av dem var Maharosh som vi träffade utanför mmoskén.

– Idag är vi glada, vi har fastat 21 timmar varje dag. Nu kan vi äta och ha fina kläder, säger hon.