Idag är det final i P4 Nästa

Det blir en rafflande final i eftermiddag då vinnaren av P4 Nästa ska koras. Publiken har fem olika bidrag att lyssna på och röstningen pågår till klockan 18:00.

Här är bidragen och startordningen.

1. Collateral - Land of the broken dreams

2. Frida Wallin - Allt jag sa

3. FRNT. - Part-time lover

4. Shadi G - Own way out

5. Valter Nilsson - Friday night lights