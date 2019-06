Värme avgörande för antal bitna av huggorm

Under april fick Giftinformationscentralen 88 samtal om huggormsbett, en siffra som kan jämföras med de 30 samtal som kom in under samma månad i fjol. I svala maj kom 83 samtal in, ett avsevärt lägre antal än de 295 samtalen under rekordvarma maj förra året.

– När det är varmt är huggormarna mer aktiva och människorna går ut mer i skogen. Då blir det också fler bett, säger Erik Lindeman, läkare på Giftinformationscentralen till TT.

Stöter man på en huggorm ute på sommarpromenaden ska man gärna ta en annan väg och låta ormen vara i fred.

Blir man biten ska man hålla den bitna kroppsdelen så stilla som möjligt och gärna hålla den högt, samtidigt som man ska söka läkarvård. Man ska låta såret från bettet vara i fred.