Lindholmen var ”Hemmet”

Lindholmens varv var ursprungligen en mekanisk verkstad men på 1840-talet blev T W Tranchell huvudägare och vd för företaget som han bestämde skulle vara ett varv och inget annat. Både Eriksberg och Götaverken fanns också vid den här tiden men båda var mekaniska verkstäder som förutom fartyg även konstruerade och byggde en andra saker.

Lindholmens varv var under hela sin historia alltid mindre än både Eriksberg och Götaverken men ändå inte något litet varv. Bland de viktigaste kunderna som Lindholmen hade under sista halvan av 1800- och första av 1900-talen var Flottan, som både lät beställa nybyggen och reparationer av fartyg på varvet under Slottsberget.

Lindholmens torrdocka, idag småbåtshamn och egentligen det enda som återstår av själva varvsanläggningen, tillkom även den på Flottans önskan – när dockan byggdes på 1870-talet fanns det inget varv på västkusten som kunde underhålla den nya generationens örlogsfartyg i järn.

Men Lindholmen var ett litet varv och kallades bland Göteborgs varvsarbetare för ”Hemmet” medan Götaverken var ”Herrgårn” och Eriksberg ”Torpet”. En annan svårighet för varvet var möjligheterna att expandera. Varvsområdet var kringskuret av det höga Slottsberget med sin bebyggelse och andra bostadskvarter.

1963 var Lindholmens toppår räknat i antal anställda, då jobbade drygt 1800 personer på varvet men bara tretton år senare var varvet helt borta. Lindholmen var det av de stora göteborgsvarven som försvann först, redan 1968 fattades beslutet om nedläggning. Efter att det sista fartyget lämnat varvet 1976 startades Projekt Lindholmen, som blev startskottet till den vår tids stora omdaning av och utveckling på Norra Älvstranden.

I inslaget medverkar Hans Nilsson, ordförande i Varvshistoriska föreningen.