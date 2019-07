Polisen varnar studenter för ny typ av bostadsbedrägeri

Lägenhetsuthyraren säger sig behöva göra en kreditupplysning och kräver då in personuppgifter från personen som vill hyra bostaden. Därefter ber bedragaren studenten att logga in med sitt bank-ID via en länk som bedragaren skickar.

På sin hemsida råder polisen att man aldrig ska logga in på banken och inte heller lämna ifrån sig koder på uppmaning av någon annan.

