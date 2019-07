Nu i P4: Antique återförenas för en enda show

I helgen blir det nostalgitripp på Slottsskogsvallen när det vankas 90-talsfestival. Ett av banden, Antique har inte spelat ihop sedan 2003.

Duon som består av Helena Paparizou och Nikos Panagiotidis fick sitt genombrott för 20 år sedan med låten Opa Opa.

Antique som har släppt fem album, representerade Grekland 2001 i Eurovision Song Contest och kom trea med låten Die for you. 2005 vann Helena Paparizou tävlingen som soloartist med "My Number One".