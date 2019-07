Äpple nyttig bakteriebomb

Färska frukter och grönsaker anses vara en viktig källa till mikrober för magens mikroflora.

Flest bakterier hittade de i äpplenas kärnor, så om du slänger skruttet får du bara i dig en tiondel så många bakterier som om du äter hela äpplet med kärnhus och allt. Men många bakterier fanns också i äpplenas skal.

Jämfört med konventionellt odlade äpplen innehöll de ekologiska en rikare och bättre balanserad bakterieflora, vilket enligt forskarna gör dem både hälsosammare och kan förklara varför en del tycker att de smakar bättre.

Referens: Birgit Wasserman et al. "An Apple a Day: Which Bacteria Do We Eat With Organic and Conventional Apples?". Frontiers in Microbiology 24 juli 2019.

DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2019.01629