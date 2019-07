3500 väntar på besked om solcellsstöd

– Just nu är det lite kortare än ett års väntetid för de som skickade in under slutet av 2018. Vi hoppas att det ska kunna gå ner men då behöver vi mer pengar, säger Hanna Palmqvist som är handläggare i investeringsstöd på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I år har det hittills kommit in 2100 nya ansökningar. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Regeringen sköt i april till 300 miljoner kronor till stödet i vårändringsbudgeten men Energimyndigheten kan inte garantera att någon som söker nu får några pengar.

– Jag tror att det var oväntat hur många som faktiskt skulle ha intresse, att intresset var så stort och sen då det politiska kaoset som var gjorde att det tog längre tid att besluta om fortsättningen för stödet, säger Christoffer Frisk som är handläggare på Energimyndigheten.