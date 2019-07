Så kan menssmärta påverka jobb och skola

I studien har nästan 33 000 kvinnor mellan 15 och 45 år svarat på frågor kring vad menstruationen innebär för dem, och enligt studien orsakar menssmärtor en avsevärd nedsatt produktivitet vad gäller jobb och skola.

Var sjunde medverkande i studien uppger att de tagit ledigt från jobbet på grund av menssmärta, men studien visar även att det är vanligt att jobba med så svåra menssmärtor att det påverkar arbetsförmågan negativt, i genomsnitt med nio dagars minskad produktivitet per år.

Det här förvånar inte Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik vid Karolinska institutet:



– Det finns attityder kring det, att det är en svaghet helt enkelt. Och det gäller både smärtor i samband med mens, och även premenstruella symtom. Det är något man ska kunna hantera utan att bland in andra.

Det hon ser som särskilt problematiskt är att det särskilt är yngre kvinnor som uppger att de har så svåra smärtor att de tar ledigt från jobb och skola:

– Det studien framförallt visar är att de yngre kvinnorna påverkas i hög grad. Man ser en stor skillnad mellan kvinnor som är yngre än 21 år och äldre kvinnor. Vilket är viktigt att uppmärksamma.

Angelica Lindén Hirschberg menar att det kan bero på att yngre kvinnor inte riktigt har kunskap om att man kan få hjälp med sådana här symtom:

– Det handlar främst om smärta i samband med menstruation, att man har riktigt blödningar och andra menstruationsrelaterade symtom. Och i dag har vi faktiskt goda möjligheter att hantera det här.

Referens: M. E. Schoep et al. Productivity loss due to menstruationrelated

symptoms: a nationwide crosssectional survey among 32 748 women. BMJ. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026186