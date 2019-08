Saudiska hockeytjejer inspireras i Göteborg

Det är alltså ett internationellt vänskapsutbyte mellan GHC och Jedda Ice sports club.

– Det blir i princip två ispass om dagen, ett antal företagsbesök och vi kommer givetvis passa på och visa upp Göteborg för besökarna, säger Kerstin Sjögren, styrelseledamot GHC.



Spelarna i Jedda Ice sports club är förväntansfulla över besöket.

– I feel excited and amazing, säger Aljoudi Alghamdi som med sina 11 år är yngst i laget.

Och de hoppas även lära sig en hel del.

– I hope that I can learn the most of it, säger Norah Foudah, 22 år.

Gänget ska också få träffa spelarna i Frölunda Indians.