Linus vill ha syntolkning av Way out west

– Eftersom jag betalar samma biljettpris så ska jag ju kunna få se, höra och känna det som alla andra får se, höra och känna. I mitt fall skulle det behövas syntolkning och eftersom jag inte får det så minskar värdet för mig att åka dit, säger Linus Forsberg från Jönköping som har levt med en synskada sedan födseln som gör att han som bäst ser 10 procent av fullsyn.



En syntolkning på en festival kan innebära att den synskadade får beskrivningar om vad som händer på scenen, i publiken och är också en trygghetsfaktor så att personen får veta vad som händer runt omkring.

För en syntolkning av en tredagarsfestival som Way out west skulle kostnaden vara ungefär 8000 kronor per dag. Då det inte finns öronmärkta pengar från statligt håll för syntolkning av festivaler, så landar det på arrangören Luger, eller kommunen att betala.

– Någonstans känns det då som att jag inte får samma möjlighet till en kulturell upplevelse som de som har full syn. Det tycker jag är väldigt tragiskt, säger Linus Forsberg.

– Kulturen fyller en väldigt viktig funktion, och då tycker jag att alla ska kunna ta del av kulturen på lika villkor, säger han.

Synskadades Riksförbund uppskattar att det finns ungefär 100 000 personer i Sverige som är synskadade. Vilka evenemang som syntolkas avgörs efter förfrågan i sin tur av vilka som vill betala för det, vilket varierar mellan kommuner. Till exempel så syntolkas en och samma musikfestival i Malmö - men inte i Göteborg.

Joakim Skoglund på Luger, som anordnar festivalen, ser gärna att Way Out West syntolkas och påpekar att man gjorde ett försök förra året men att ingen person hörde av sig och ville ha syntolkning.

– Det kanske är vi som ska gå ut och göra reklam, eller en enkät, om behovet finns. Det här är första gången vi pratar om det. Vi får göra en utvärdering efter det här för att se vad vi har för ansvar och vad vi kan göra, säger Joakim Skoglund.

I en tidigare version av artikeln stod att totala kostnaden för tre dagars syntolkning är 8000 kronor. Rätt ska vara att det priset gäller per dag.

Kristian Erskog

kristian.erskog@sverigesradio.se