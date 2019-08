Konsument Göteborg: Så får du pengarna att räcka

Efter klockan halv elva idag hör du budget och skuldrådgivaren David Rehaag från Konsument Göteborg tipsa om hur du kan få pengarna att räcka. Dom berättar om ett typiskt fall så här vid skolstarten:

Kalle och Jill har haft sin industrisemester med sina barn och är tillbaka på arbetet. Barnen har just påbörjat sina skolterminer. Ett barn går i 9:an och ett sitt sista år på gymnasiet. Kalle och Jill ser över familjeekonomin och börjar få ångest. Hur ska pengarna räcka till under de kommande månaderna? Allt kostar, hyra, el, mat, mobiler och idrottsaktiviteter. För att inte tala om skolstarterna. Allting från kläder, ryggsäckar, anteckningsblock och radergummin ska köpas in och dessutom börjar det äldsta barnet att planera in studenten med skolbalen och allt som hör till. Kalle och Jill ser inte hur de ska klara biffen.