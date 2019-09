Idrotten sörjer nedbrunnen hall

Västra Frölunda trampolinklubbs utrustning totalförstördes i branden på söndagskvällen.

– Det är fullkomligt förödande för oss som ideell förening, säger Cecilia Johansson, en av de som driver klubben.

– Alla redskap som vi har lyckats samla och köpa in under åren ligger under askan här, det är totalt värdelöst.

Vad är den värd, den här utrustningen som ni inte hade försäkrad?

– Det är väldigt svårt att uppskatta ett värde, men det ligger någonstans 1-2 miljoner.

Men kan er klubb fortsätta överhuvudtaget?

– Den ska fortsätta, slår Cecilia Johansson fast.

Västra Frölunda trampolinklubb hade tävlingar i Slottskogshallen i helgen och lämnade hallen strax innan brandlarmet gick vid 18-tiden på söndagen.

Räddningstjänsten hade ett 20-tal enheter på plats, men ungefär vid midnatt rasade den brinnande hallen ihop.

Polisen misstänker att branden är anlagd och att två minderåriga pojkar kan ligga bakom.

– Det är två väldigt unga pojkar som har gjort vissa medgivanden, säger polisens förundersökningsledare Anna Jansson till P4 Göteborg.

– De är under 15 år, vilket gör att det blir en form av utredning som syftar till att ge underlag för socialtjänsten.

Även Göteborgs friidrott drabbas hårt av branden i Slottskogshallen.

– Som tur var har inte vår huvudsakliga anläggning, Friidrottens Hus, brunnit upp, men vi har mycket verksamhet i Slottskogshallen också, säger Niklas Wallenlind, friidrottsansvarig på Göteborgs friidrottsförbund.

– Vi har två klubbkanslier som inte har någonstans att hålla till just nu, och vi har en hel del ungdomsverksamhet som pågår på kvällarna i Slottskogshallen.

Hur stor är risken att vi har ett gäng 12-15-åriga friidrottare som inte har någonstans att träna i vinter?

– Ja, där är vi ju just nu. De tider som är bokade, där finns ju ingen hall. Vi får titta på vad Göteborgs stad kan erbjuda oss. Sedan får vi också titta på de friidrottshallar som finns runt om i distriktet, se om det går att hitta lösningar internt inom friidrotten.