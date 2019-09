Kommuner beredda att ta ekonomiska risker för att synas

– Om man räknar hem hur många gånger Partille nämns under dagarna kring P3 Guld arrangeras i stora dagliga media så är det ju fler gånger under den perioden än det gör under hela året. Så det är klart att vill man sprida att Partille finns så är det bra ur en marknadsföringssynpunkt, säger Daniel Claesson är evenemangschef på Partille Arena.

Matmässor och idrottstävlingar är exempel på satsningar som kommuner gör både för höja platsens värde för de som bor där och för att locka besökare.

Även Göteborg har en lång tradition av att ta ekonomiska risker för att få olika event. I EM i ridsport 2017 gick det kommunala bolaget GotEvent med en ekonomisk förlust på 55 miljoner. Då var kommunen S-ledd, men sedan ett halvår tillbaka är mats Adrian ordförande för Gotvevent och som Kristdemokrat vill han nu använda kommunala medel på ett annat sätt.

– Det jag upplever då är att man har dragit ett antal lärdomar från det. Jag tror också att man ska skilja på att vara garant och arrangör. För arrangörer tar ett ännu större ansvar. Garant tror jag ändå att väldigt många kommuner är.