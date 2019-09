Katter är lika tillgivna som hundar

En ny typ av experiment har gjorts med kattungar och även följts upp ett år senare.

I experimentet deltog 70 kattungar som till att börja med var 3 till 8 månader gamla. De filmades i ett helt nytt kalt rum där de var tillsammans med sina ägare i två minuter. Sedan gick ägaren ut i två minuter, och därefter kom kattägaren in i två minuter och satte sig på det kala golvet.

Hela tiden filmades och registrerades om kattungen kom fram till ägaren för att sedan våga undersöka rummet. Eller om den var ängslig och bara ville vara hos ägaren. Det tredje alternativet var att katten inte alls brydde sig om ägaren.

Resultatet blev att 65 % visade på en tillgiven och trygg relation, alltså både kontakt och vågade sen upptäcka de nya omgivningarna. Av de som var osäkra var största delen ängsliga.

Även efter ett år så visades samma resultat.

--Jag tycker den här studien är intressant eftersom den visar på att många katter utvecklar starka känslomässiga band till sina ägare, och det måste vi försöka anpassa vår katthållning till, säger Therese Rehn husdjursforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

De amerikanska forskarna menar att resultaten från kattexperimentet stämmer överens med resultat från experiment med hundar och deras ägare, och även med barn och deras föräldrar.

Forskningsmetoden är ny för katter och går delvis på tvärs mot tidigare forskning, men då har experimenten varit längre och okända människor har kommit in i rummet.

Går det att använda samma metod för katter, som med hundar och spädbarn?

--Ja, delvis men jag skulle inte vilja likställa dem rakt av och säga att katter och hundar har likadan kvalitet av sin anknytning som den som barn har till sina föräldrar, säger husdjursforskare Therese Rehn på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Men hon menar att man däremot kan man använda teorierna och den långa kunskap som finns inom humanpsykologi för att försöka besvara frågan om hur katter och hundar utvecklar starka sociala band till sina mattar eller hussar.

Referens: Kristyn R. Vitale et al "Attachment bonds between domestic cats and humans"

Current Biology 29, R859–R865, September 23, 2019