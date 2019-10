Göteborg är Europas smartaste turiststad

Genom tävlingen ”European Capital of Smart Tourism” vill EU-kommissionen belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turismen. Och det blev Göteborg och Malaga som under 2020 kan kalla sig just huvudstäder för smart turism.

– Det är fantastiskt kul. Ett erkännande utifrån att det vi gör är på rätt väg, säger hållbarhetsstrategen Katarina Torstensson från Göteborg & Co.

Stefan Gadd, presschef på Göteborg & Co. berättar mer om vad staden har gjort.

– Vi har miljöcertifierat alla våra hotell, vi har faktiskt en väldigt bra kollektivtrafik i stan, och vi är väldigt duktiga på att ta hand om vårt avfall.

Hur ser arbetet ut framöver?

Nu börjar det riktiga arbetet. Nu ska vi leva upp till att ta ledningen i Europa och vara en förebild för andra städer, säger Stefan Gadd.