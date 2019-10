Anmälningarna om hatbrott ökar

Nina Forselius är utredare på Brottsförebyggande rådet.

– Det vanligaste är att man blir utsatt på en allmän plats av en obekant person, och det vanligaste motivet är främlingsfientligt rasistiskt.

Den brottstyp som ökat tydligast bland anmälningarna gäller hets mot folkgrupp. Där går att se en fördubbling från 2016 till 2018 då närmare 1200 polisanmälningar om just det kom in. Och antisemitiska hatbrott ökade med drygt 50 procent under motsvarande period.

Samtidigt ser anmälningsbenägenheten ut att gå upp säger Nina Forselius vilket i sin tur betyder att antalet hatbrott i sig därmed inte behöver ha ökat på motsvarande sätt.

– I de anmälningar som vi manuellt har gått igenom kan vi se flera exempel på aktörer som uppmärksammar hat och hot bland annat på nätet.

De dryga 7000 polisanmälningar med hatbrottsmotiv som kom in under fjolåret är nära 30 procent fler än motsvarande siffra för fem år tidigare.