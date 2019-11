Hon förlorade sin son – studie tyder på att risken ökar vid senare förlossning

Det tyder det slutliga resultatet av den omtalade studie vid Göteborgs universitet på, som nu publicerats i tidskriften BMJ.

En av dem som deltog i studien är Anna-Maria Åkerberg. För henne inträffade det ofattbara:

– Läkaren hittade ju inget hjärtljud då, och hon bad mig att lägga mig på sidan. Då förstod jag.

Det har nu gått tre år, men för Anna-Maria Åkerberg är det fortfarande som ett öppet sår. Ögonblicket hon och hennes man får beskedet om att hjärtat inte längre slår på det barn hon burit i magen i över 41 veckor:

– Det kändes som en evighet, men det var ju en väldigt kort tid. Och kvinnan vi träffade innan hade förvarnat om att det inte var bra.

Anna-Maria Åkerberg är en av de 2 760 kvinnor som deltagit i den omfattande studien. Syftet var att ta reda på och jämföra riskerna när en förlossning sker vid 41 eller 42 fullgångna graviditetsveckor.

Tanken var att 10 000 personer skulle delta, men på grund av att sex av barnen avled när man väntade med att sätta igång förlossningen till efter vecka 42 avslutades studien i förtid.

Efter granskning publiceras nu resultatet som tyder på att riskerna för barnet minskar om förlossningen kommer igång tidigare, enligt Henrik Hagberg, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet.

– Vi tror att de flesta av de här barnen som dör efter 42 veckor, om man då har inducerat och förlöst de innan så tror vi att man kan rädda dem, säger han.

Referens: U-B Wennerholm et al. Induction of Labour at 41 weeks versus expectant management and induction of Labour at 42 weeks (Swedish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial. BMJ. DOI: 10.1136/bmj.16131.