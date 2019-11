Djungeln av P-appar – risk för böter och förseningsavgifter

I ett parkeringshus i centrum står Elin Karlsson och knappar på mobilen.

– Jag laddar ner appen och ska parkera här, fan också en till app.

Hon är en av många som tröttnat på den djungel av olika p-appar som används i Göteborg.

På kommunal mark finns flera olika betalningsalternativ, till exempel sms och betalkort. Den enda appen är Parkering Göteborg. Enligt kommunala Parkeringsbolaget fungerar den väl och över 70 procent av betalningarna sker via appen.

På privat mark i staden gäller en rad andra appar, som EasyPark, MobilPark eller Apcoa Flow.

– Problemet är att det finns hur många appar som helst och det gäller att kolla vilken man ska använda, säger Maud Öhlund, konsumentrådgivare i Göteborgs stad.

Konsument Göteborg har ingen statistik över hur många frågor de får in just om p-appar, men det vanligaste relaterade problemet, säger Maud Öhlund, är att personen antingen betalat i fel app eller knappat in fel information om bilen eller var den står.

– Det handlar ofta om att de fått en kontrollavgift för att de inte har betalat, fast de anser att de har betalt, säger hon.

I NK:s parkeringshus träffar vi Houda Omarain. Hon har stött på ett annat problem som har kostat henne mycket pengar. Att de många olika apparna och betalsätten för parkering gör det svårare att hålla ordning på räkningarna.

– Vissa skickar räkningen till mejlen, andra skickar sms. Så det är lätt att man missar en betalning och får förseningsavgifter, säger Houda Omarain.