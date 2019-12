Andra tvärbalken på väg och Götabron är nu avstängd i 15-20 minuter nu på morgonen

Nu på morgonen transporteras den andra stora tvärbalken till den nya Hisingsbron, under Göta Älvbron.



Det betyder att Göta Älvbron är avstängd under 15-20 minuter för samtliga trafikslag under hela broöppningen, när fartyget Meri backar med den 650 ton tunga stålbalken under bron.

Marginalerna är bara 20 cm på varje sida.



Farleden under bron kommer att vara avstängd för all annan sjötrafik till klockan 18 i morgon.