Boende: Mitt i kaoset har det funnits stabilitet

För att komma in i vissa lägenheter fick polisen slå in ett antal dörrar. De boende får nu hjälp av Räddningstjänsten att komma in i sina lägenheter för att hämta sina grejer.

En av grannarna Erika som bor bredvid lägenhet där branden startade är nöjd med hur allt än så länge fungerat:

– Det har varit lite tumult. Men på kvällen och nu på morgonen har vi fått fullt stöd från räddningstjänst, polis och försäkringsbolag.

– Det har varit helt klockrent skött faktiskt, försäkringsbolaget fixade hotell, polis och räddningstjänst hämtade våra plånböcker och så vidare.

Vad tänker du idag?

– Man har varit i chock, det känns jättejobbigt, men jag tror att vi kommer lösa det bra.

– Mest glad att vi och vår katt och allting mår bra och att det ändå gått så bra för alla människor inblandade.

Efter 17 timmar lämnade Räddningstjänsten brandplatsen strax före klockan 13 på söndagen.