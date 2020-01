”And then we danced” blev årets film 

Levan Akins georgiska dansdrama var storfavoriten som höll hela vägen. Bästa film och bästa manus gick till "And then we danced".Levan har sagt att den här filmen är större än oss och det är så det har känts under hela den här resan, säger filmens producent Mathilde Dedye.

Förhandstippade "And then we danced" slog Jesper Ganslandts "438 dagar", Roy Anderssons "Om det oändliga", Anna Eborns "Transnistra" och Jon Holmbergs "Sune – best man".

Filmen fick totalt fyra Guldbaggar, som bästa manliga huvudroll som gick till Levan Gelbakhiani, som skildrar en homosexuell dansare. I hans hemland Georgien har filmpremiären kantats av protester där filmens innehåll fördömts.

– Det här har förändrat mitt liv helt. Tack Levan, du har öppnat så många dörrar för mig. Och tack Sverige för att ni har byggt den här viktiga bryggan mellan våra länder, sade han i sitt tacktal.

Upprymda var också skaparna av det dystopiska rymddramat "Aniara". Filmatiseringen av Harry Martinsons epos fick fyra av Guldbaggarna – bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll, kvinnliga biroll och bästa visuella effekter.

Regissören Pella Kågerman sade i sitt tacktal att hon misstänker att prisgalornas tid är förbi men regiduon verkade ändå glad.

– Vi vill tacka Pellas mormor Eva, som dog för ett halvår sedan men som var en viktig inspiration för filmen, sa Hugo Lilja.

Programledaren Emma Molin inledde Guldbaggegalan med ett dansant medley av Tomas Ledin-låtar, inspirerat av bioaktuella musikalen "En del av mitt hjärta". Den filmen hade chansen att ta hem Guldbaggens publikpris men Ledin-gänget fick se sig slaget av Jöback-gänget och "Jag kommer hem igen till jul", som kammade hem priset.

På en förgala tilldelades sydkoreanska "Parasit" Guldbaggen för bästa utländska film till glädje för den svenska distributören Triart film.

Årets hederspris tilldelades mångsysslaren Lasse Åberg som i sitt rörande tacktal påpekade att "det varit ett manfall" i hans filmgäng.

– En epok är slut på sätt och vis, sa Lasse Åberg på scenen.

Priset Gullspiran, som delas ut till en person eller organisation för insatser inom barnfilm, gick till animatören och "Bamse"-regissören Christian Ryltenius, som också är aktuell med den animerade filmen "Pelle Svanslös".

– Det här är filmbranschens absolut finaste pris. Det känns speciellt eftersom den första som fick det här priset var min gamla chef Per Åhlin, sade Christian Ryltenius på förgalan.

Roy Andersson, som i november belönades med regipriset på filmfestivalen i Venedig, gick lottlös från galan. Före galan verkade han dock ganska förberedd på det.

– Det är inte hela världen, jag har ändå fått priser i min filmkarriär. Nu när man har varit i Venedig och fått Guldlejonet, ska man då bli ledsen för att man inte får Guldbaggen i Stockholm?

Den Göteborgsbaserade regissören Morgane Dziurla-Petit vann en bagge för bästa kortfilm för Excess will save us.

TT

P4 Göteborg