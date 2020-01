Viktoperation minskar inte psykisk ohälsa hos unga

Totalt 161 personer mellan 13 och 18 år har deltagit i den svenska studien som publiceras i tidskriften The Lancet.

Hälften av deltagarna gick igenom överviktskirurgi i form av en så kallad gastric bypass-operation, där en del av magsäcken kopplas ur.

Forskarna har sedan följt ungdomarnas psykiska och fysiska utveckling.

Resultatet visar att fem år efter viktminskningsoperationen har inte den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna, även om det märks en viss förbättring av självbilden.



En av forskarna bakom studien är Kajsa Järvholm, psykolog vid Göteborgs universitet. Hon säger att det behövs mer forskning kring det här eftersom studien är relativt begränsad.



Samtidigt menar hon att resultatet ändå visar på vikten av ett långsiktigt psykologiskt stöd för ungdomar som genomgår en gastric bypass-operation, och som före viktnedgången lidit av psykisk ohälsa:

– Framför allt verkar det viktigt att följa dem efter två år och titta hur de har det då. För då vet vi mer vilka ungdomar det är som kommer att ha fortsatta bekymmer, säger Kajsa Järvholm och fortsätter:

– Man brukar prata om en slags smekmånadsfas efter operationen då man tycker att mycket blir lättare och mycket vänder.

– Men när det gått ytterligare en tid då viktnedgången har stannat av, det är då man kan se vilka ytterligare insatser den här unga personen behöver

Referens: Kajsa Järvholm et al. 5-year mental health and eating pattern outcomes following bariatric surgery in adolescents: a prospective cohort study. The Lancet. doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30024-9