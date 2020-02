Skolgårdstragedi blev Bästa nordiska film på Göteborg filmfestival

"Barn" tar avstamp i ett skolgårdsgräl där 13-åriga Lykke råkar döda klasskamraten Jamie. Bådas pappor är politiker - en framstående socialdemokrat, den andre en berömd företrädare för högerpopulistiska Fremskrittspartiet.

Filmen, som regisserats av Dag Johan Haugerud, tilldelades på lördagskvällen Dragon Award Best Nordic Film på Göteborg filmfestival.

"Barn" prisades även i kategorin Bästa skådespelare, som gick till Henriette Steenstrup för rollen som Liv. Filmen har svensk biopremiär den 22 maj.

Bästa nordiska dokumentär blev "Colombia in My Arms" av regissörerna Jenni Kivistö & Jussi Rastas, medan kritikerpriset i den nordiska tävlingen gick till Henrik Schyfferts regidebut "Spring Uje Spring".

DE HÄR PRISADES PÅ GÖTEBORG FILMFESTIVAL:

Dragon Award Best Nordic Film: "Barn"

Dragon Award Best Acting: Henriette Steenstrup för rollen som Liv i "Barn"

FIPRESCI Award – det internationella kritikerpriset för bästa nordiska film i tävlingen: "Spring Uje spring" av regissören Henrik Schyffert

Sven Nykvist Cinematography Award (bästa foto i den nordiska tävlingen): Marius Matzow Gulbrandsen för fotot i "Disco"

Dragon Award Best Nordic Documentary: "Colombia in My Arms" av regissörerna Jenni Kivistö & Jussi Rastas

The Ingmar Bergman International Debut Award: Workforce av regissören David Zonana

Special mention: Kuessipan av regissören Myriam Verreault.

Dragon Award Best International Film: "And the Birds Rained Down" av regissören Louise Archambault.