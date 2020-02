Blir av med lägenhet som blev till hotell

Den lilla ettan med kokvrå i Majorna hyrdes ut så ofta genom Airbnb så att uthyraren där fick benämningen Superhost.

Med kodlås på dörren och ett fast pris på 898 kr natten så var det mer att likna vid en hotellverksamhet än ett boende, konstaterade Hyres och arrendenämnden i Göteborg.

Det är oklart hur många gånger lägenheten hyrts ut, men mellan 2015 och 2018 så har lägenheten i vart fall enligt Hyresnämnden hyrts ut minst 49 gånger utan Bostadsbolagets medgivande.

Hyresnämndens beslut överklagades till Svea hovrätt och som bara håller med tingsrätten och skriver:

I det aktuella målet kan hovrätten konstatera att de upplåtelser som skett via Airbnb varit många och kortvariga samt att ett relativt högt pris betalats per natt. Upplåtelserna har alltså inte skett för bostadsändamål utan i stället har lägenheten hyrts ut under former som är att likna vid hotellverksamhet.

Hyresgästen får uppskov till maj för att lämna lägenheten.