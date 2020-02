Göteborgs universitet: Ett steg närmare salttåligt vete

Konstbevattning med saltvatten och översvämningar till följd av höjda havsnivåer, är bland annat något som har lett till försaltade jordar.

I en ny studie gjord i Sverige och Bangladesh presenterar forskarna 20 nya varianter, så kallade linjer, av vete som har salttåliga egenskaper. Med hjälp av molekylär förädling har de förändrat vetets DNA-kedja, och testat sig fram till de här egenskaperna.

Henrik Aronsson, professor i växtmolekylärbiologi vid Göteborgs universitet, är en av forskarna bakom.

– Vi har egentligen börjat med en sort som är från Bangladesh som har en bra salttolerans. Sedan har vi förändrat den och fått fram linjer ur den som är starkare än originallinjen, säger han.

Att ta fram salttåligt vete är viktigt för att jordbruket ska bli mer effektivt, fortsätter han.



– Befolkningsökningen är en faktor framöver, och den behöver matchas med ett högre utbyte av mat. Så det är ju en jätteviktig fråga med tanke på alla klimatförändringar som sker.



Det kommer dock dröja innan det här vetet kan användas.



– Efter att man har testat i fält ska man testa det i ytterligare tester. Så det här kommer nog dröja fem till sju år från nu, säger Henrik Aronsson.

Referens: Lethin, J et al. "Development and characterization of an EMS-mutagenized wheat population and identification of salt-tolerant wheat lines", BMC Plant Biology. Januari 2020. DOI: 10.1186/s12870-019-2137-8.