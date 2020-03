Forskare står i kö för att utvärdera antikroppstester

Ett antikroppstest kommer förhoppningsvis kunna avgöra om man blivit immun mot sjukdomen covid-19, och därmed kanske kan gå tillbaka till arbetet.



Tomas Bergström, professor i virologi vid Göteborgs Universitet, hoppas att de nya testerna ska få betydelse:



– Då får vi ett gäng där vi i alla fall anser att det är en mycket liten sannolikhet att de ska få sjukdomen igen, säger han.

De tester som används för att undersöka vårdpersonal och de som läggs in på sjukhus för covid-19, kan ge svar på om en person har virus i kroppen just för tillfället. Det görs med hjälp av en bomullstopp i näsan, för att se efter om det finns virus i luftvägarna.



Men ett annat test, ett så kallat antikroppstest, kan ge svar på frågan om man har haft viruset. Om man hittar antikroppar mot coronaviruset i blodet, visar det att kroppens egna immunförsvar reagerat på just det viruset, även om själva viruset har försvunnit.



Sådana antikroppstest måste utvärderas och valideras först, berättar Tomas Bergström.

– Det finns redan ett 50-tal att köpa på marknaden. Då är det ju så att en del av dem är bra och andra är dåliga, säger han.

Förra veckan tog man ett stort steg framåt i Göteborg, när man med hjälp av testerna hittade antikroppar hos ett 10-tal patienter.

Det innebär att det inte är så långt kvar innan man skulle kunna använda testerna i större skala, kanske om några veckor.



Men efterfrågan är redan nu så stor att testerna inte finns att köpa, man måste stå i kö hos företagen som säljer dem. Det är oklart när de kommer, men då blir det ett viktigt inslag i kampen mot pandemin, säger Tomas Bergström.

– För att undersöka om man har antikroppar och därför sannolikt har immunitet, är det ett väldigt bra tillskott.