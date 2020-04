Programledaren Stefan Livh har roat, oroat och även provocerat många lyssnare genom sina låttolkningar. Denna gången har han stuckit ut hakan med en låt om coronaviruset.

Musiken i original heter Corrine, Corrina och skrevs redan 1928 av Bo Chatmon and the Mississippi Sheiks. Den har spelats in av otaliga artister, bland annat Chet Atkins, Black Jack, Brooks & Dunn, Eric Clapton, Bob Dylan, Marianne Faithfull och Grateful Dead.