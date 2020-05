Lion - om en liten indisk pojke som hoppar på ett tåg, hamnar långt hemifrån och till slut på barnhem. Där adopteras han till Australien, och som vuxen försöker han hitta sina föräldrar. Gick länge på biograferna 2016-2017.

En ängel vid mitt bord - Janet Frames självbiografiska romansvit har filmatiserat. Om att ha alla odds emot sig och ändå lyckas skriva om sitt liv. Från 1990.

The King's speech - Colin Firth imponerar som den stammande kung George den VI. Som mot sin vilja får beträda tronen. Oscar för bästa film på galan 2011.



The Imitatiton Game - mer brittiskt, med Benedict Cumberbatch som kodknäckare under andra världskriget. Från 2014.

Philomena - Judy Dench spelar modern som får hjälp av en journalist att hitta sin bortadopterade son på andra sidan Atlanten, efter många långa år. 2013.



A guide to recognizing your saints - bygger på författaren och regissören Dito Montiels egen tuffa uppväxt i Queens. Kompisar, kärlek, våld och uppbrott. 2006.



Dog Day afternoon (En satans eftermiddag) - Al Pacino som misslyckad bankrånare i en film som har både djupaste allvar och komik. Bygger på en tidningsartikel om ett misslyckat bankrån. 1975.

127 timmar - James Franco spelar bergsklättraren utkämpar en kamp på liv och död när han fastnar i en klippskreva. 2010.

Blackkklansman - Spike Lees film om den svarte polisen som lyckas infiltrera Ku klux Klan. Som i många amerikanska "based on a true story"-filmer tar man ut svängarna och det blir både skratt och knytnävsslag i magen. 2018.

Waltz with Bashir - ibland kan tecknat bättre beskriva saker som är svåra att återberätta. En israelisk filmare söker upp gamla vänner för att minnas invasionen av Libanon 1982, vad hände egentligen? Från 2008.

I Guds namn - fransk historia om en pedofil-skandal i de katolska kyrkan, där de ansvariga fortfarande väntar på straff. 2018.

Under sanden - danskt explosivt drama om när unga tyska soldater fick rensa de danska stränderna från minor efter andra världskriget. Finns på SVT Play. 2015.

Into the wild - om en ung toppstudent i USA som ger bort allt han äger och ger sig ut i Alaskas vildmark, ensam. En sorglig resa. 2007.

Zodiac - en ung tidningstecknare försöker hitta en seriemördare i 70-talets Californien. Jake Gyllenhaal i huvudrollen. 2007.

Maffiabröder och The Irishman - Martin Scorsese berättar ger oss två gangsters liv, baserat på verkligheten men filmiskt. 1990 och 2019.

Bohemian Rhapsody och Rocketman - Freddie Mercury och Elton Johns liv speglat i spelfilm. Underhållande och välgjort. 2018 och 2019.

Judy - Renée Zellweger fick en Oscar för sin tolkning av Judy Garlands sista år.

Svenskt då?

Ja, Borg (2017) där man valt en kort spännande tid i hans karriär är välgjord och mycket väl rollbesatt.

Quick som kom 2019 har bra skådespelare i huvudrollerna, David Dencik och Jonas Karlsson men är lite ojämn.

Sameblod skulle kunna gå för Based on a true story då regissören Amanda Kernell bygger filmen på historier och intervjuer från verkligheten.

Även And then we danced av Levan Akin bygger på insamlade berättelser om hur det är att vara homosexuell i Georgien. Levan Akin tänkte först göra en dokumentär om ämnet, men det visade sig vara enklare att berätta om det här i spelfilmsform.

I Sverige görs det många bra dokumentärer så kanske är det där vi får hitta våra svenska "based o a true story" i första hand. Ex. på bra såna som visserligen utspelar sig utomlands är Malik Bendjellouls Searching for Sugar Man och filmen av Ellen Fiske och Elllinor Hallin Scheme Birds, som nyligen gick upp på de svenska biograferna.

En bra svensk dokumentär med några år på nacken är förstås Stefan Jarls Mods-trilogi också. De kallar oss mods, Ett anständigt liv och Det sociala arvet.

Dokumentären om Björn Afzelius Tusen bitar är också en riktigt bra dokumentärfilm.