Demenssjukdomar misstänks vara riskfaktor vid covid-19

- Vi misstänker att åtminstone efter 80 år kanske just demenssjukdom är en av de viktigaste bakomliggande sjukdomarna och man kan säga att den är helt bortglömd i diskussionen.

Tre fjärdedelar av alla som är 70 år och äldre som avlidit finns inom äldreomsorgen.



Enligt studier som Ingmar Skoog och hans medarbetare gjort så är det en stor majoritet av de som finns inom äldreomsorgen som har någon form av demenssjukdom. Och det gör sammantaget att de demenssjuka utgör en stor andel av de som avlidit i covid -19. Och det är många olika faktorer som gör att just de är de kanske mest utsatta av alla.

- Det är ju dels så att hjärnan styr många av våra vitala funktioner, blodtryck, hur hjärtat svarar på infektion och så vidare. Och sen vet vi att personer med demens ofta kan ha ett försämrat immunförsvar, delvis kanske beroende på att de inte får i sig tillräckligt mycket mat. Man vet också att lungfunktionen är sämre, så det är många olika faktorer, säger Ingmar Skoog.

Han lägger dessutom till att om du har en demenssjukdom, så har du ju svårare att tillgodogöra dig olika råd. Det är väldigt svårt att få en person med demenssjukdom att följa de här olika råden.

Och med kunskapen om att just demenssjukdomar har så stor betydelse så har insatser på t ex äldreboenden väldigt stor effekt, om man sätter in dem, säger Ingmar Skoog. Särskilt i jämförelse med vad hela pandemin kostar samhället.

- Det är ju enorma belopp. Hade vi bara lagt en bråkdel av allt det här på att satsa stenhårt på att minska smittrisken, minska kontaktvägarna, ha olika skydd för personalen, hitta olika vägar för att minska smittspridningen, då hade vi fått färre människor som dog.