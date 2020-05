Joakim testar ebolamedicin mot covid-19

Joakim Kahlmans öppna brev till corona:

"Sluga du! Vem är du?

Till mig kom du på kvällen. Till mig i mitt eget hem. Min Borg jag ritat och byggt med mina egna händer. Min Borg där jag skulle skydda mig och min familj mot vädrets makter, elden härjning och onda människors åverkan.

Du kallar dig Corona. Du kallar dig Covid 19.

Pandemi och epidemi.

Jag skall erkänna en sak för dig även om det tar emot. Jag har varit väldigt rädd för dig!

Jag har gått omvägar för att inte behöva stöta på dig!

Jag vet ju att jag är i riskgrupp. Jag är överviktig men det var jag inte för några få år sedan och hade du bara inte haft så bråttom så skulle jag ju ta tag i det igen!

Jag har högt blodtryck men jag har ju nyss fått reda på det. Kunde du inte vara lite schyst och och låtit mig ta tag i detta?

Det är väl ingen personlig vendetta mellan dig och mig?

Innan du kom in i mitt liv, innan jag lades in på sjukhus så arbetade jag fackligt och allt bygger på att träffa de medlemmarna man representerar men vi har hållit oss åtskilda i två månader för att inte du skall bjuda in dig själv när vi träffas. Nästan samma gällande kollegorna, har knappt träffat dem heller.

Jo då vi har kunnat ses på Skype och där har jag även kunnat träffa medlemmarna under förhandlingar.

Jag har inte varit på restaurang i år, inte varit på krogen, inte varit i simhall, ja du förstår. Vänner har jag och min familj träffat sex gånger. i år. Det var när vi fick afternoon tea hos Folkesson, då hade du ju knappt börjat härja. Sedan när Folkessons var hos oss men då var vi ute vid brasan hela tiden. Det var den trevliga promenaden med familjen Svensson/Keränen när vi efteråt spontant bjöd på gryta men vi var bara på utsidan och så var det den där väldigt trevliga gemensamfixade påskmiddagen hemma hos Ahlgrens. Femte gången var på min födelsedag i april när både Folkesson och Ahlgrens kom och överraskade. Men även då satt vi ute! Sjätte gången var när jag tog med mig min familj 11 mil upp till Uddevalla för att träffa min syster och hennes familj. Då fikade vi gott men ute var vi!

Är det detta som är grejen? Har du känt dig utanför?

Med all respekt, det får du väl ändå respektera!?

En fåraherde är inte respektlös mot vargen för att han stänger om sina får!

Jag köpte handsprit innan den tog slut, innan du hade blivit till en epidemi.

Jag köpte ansiktsmasker ifall du skulle försöka nässla dig in! Här är du dock oskyldig det ger jag dig. Här var det stigma i vårt samhälle kring denna fråga som stoppade mig att skydda mig från dig med hjälp av dessa.

Ja ja nu är det som det är. Du är Corona och du är i min kropp.

Elva dagar med feber. Oftast 40 eller strax under men då är det ju med två febernedsättande var sjätte timme. Syrgas men ändå svårt att syresätta mig. Svårt att andas då jag är rädd för hostattackerna.

Kan det få vara bra nu?

Jag är 46 år. Har en underbar fru och två underbara grabbar 16 och 13 år. Jag har släkt, vänner och kollegor jag bryr mig väldigt mycket om och det är ömsesidigt. Det vet jag för det har de berättat för mig när jag ligger här på sjukhuset. Vi har till och med en deal. Dom håller tummarna och jag kämpar på mot dig!

Kan vi inte bara gå skilda vägar? Vi behöver inte ens snacka om det efteråt. No hard feelings!

Jag vet att du har ditt jobb att sköta och du gör det bra. Respekt.

Du och jag är färdiga med varandra nu! Ok?

Eller vi kan till och med säga så här. Låter du mig komma hem till de mina igen och må bra så får du stanna hos mig hela livet om du vill fast då bara i liten dos. En sådan där som gör att du känner igen dig när du kommer nästa gång men då med texten från Rasmus på luffen - "Här finns inget att hämta!"