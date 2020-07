Tips: Tio heta serier att sträckkolla på regniga dagar

Regniga dagar på semestern? Misströsta inte — här bjuder P4 Göteborg på tio serier som är, och varit, extra heta under året. Mycket nöje!

Feel good

Brittisk dramakomedi om ståuppkomikern Mae, som träffar och blir kär i tjejen George. De två försöker navigera sitt förhållande samtidigt som Mae tampas med sitt förflutna som missbrukare. Magiska sidokaraktärer och gripande svart humor.



Unbelievable

Prisbelönt dramaserie i krim-genren som är baserad på verkliga händelser efter en serie våldtäkter i USA mellan 2008 och 2011. Följer våldtäktsoffret Marie som inte blir trodd av polisen utan själv åtalad för att ha ljugit om det hon utsatts för. Dessutom får man också följa två kvinnliga poliser som utreder brotten och efter ett tag upptäcker att de jagar samma gärningsman.



After Life

Ricky Gervais svarta komediserie om Tony som förlorat sin fru i cancer. Enda anledningen till att Tony själv inte avslutar sitt eget liv är att hans hund behöver mat. Härliga karaktärer på lokaltidningen där Tony jobbar med en inblick i just hur lokal lokaljournalistik kan vara...

Målande, dråplig och vacker gestaltning av sorg och vad det kan göra med en människa.

I'll be gone in the dark

Pågående dokumentärserie om amerikanska journalisten Michelle McNamara och hennes besatthet av serievåldtäktsmannen Golden State Killer och hennes ihärdiga kamp för att parallellt med polisen försöka hitta vem mannen var som låg bakom över 50 våldtäkter och 12 mord i Kalifornien.

Stateless

Nysläppt dramaserie baserad på den sanna historien om en australiensisk kvinna med psykisk sjukdom som efter inblandning i en sekt av misstag hamnar i ett läger för illegala flyktingar i Australien. Flera flyktingfamiljers gripande öden flätas samman under den stekande ökensolen.

Never have I ever

Fängslande komediserie om tonåriga Devi som är första generationens indier i USA och tampas med att vilja leva ett modernt liv — vilket visar sig inte vara helt enkelt med föräldrar som hellre ser att hon ska leva enligt indiska traditioner. Otroligt roligt och gripande, även för alla som inte är tonåringar i detta nu.

Sex Education

Dråplig och färgstark brittisk dramakomedi om tonåriga Otis som av en slump börjar agera sexterapeut för sina skolkompisar. Otis mamma är sexterapeut själv och man får följa både hennes och Otis "patienter". Fantastiska miljöer och härliga skämskudde-ögonblick. Roligt inhopp av självaste Mikael Persbrandt.



Unorthodox

Dramatisk miniserie om 19-åriga Esti som är ultra-ortodox jude och efter ett knackigt, arrangerat äktenskap, rymmer till Berlin för att slå sig fri från familjens och församlingens bojor. Otroligt skådespeleri och en fängslande inblick i den ultra-ortodoxa världen.



Tiger King

Årets mest omtalade dokumentärserie som inte går att beskriva som annat än magiskt galen och beroendeframkallande. En helt otrolig historia som kretsar kring den mycket excentriske zoo-ägaren Joe Exotic som har hundratals tigrar som han föder upp på mycket tveksamma grunder. En inblick i en vansinnig värld av stora rovdjur, hysteriska karaktärer med inslag av både mordhistorier och katastrofal djurhållning.

Normal People

Dramaserie om Connell och Marianne som växer upp i samma irländska småstad men med helt olika bakgrunder. Serien är en klassisk kärlekshistoria gjord på ett nytänkande vis med fantastiska skådespelarinsatser. Bygger på Sally Rooneys roman med samma namn.