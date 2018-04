Suzanne Svensson lämnar kommunpolitiken

Under de senaste två mandatperioderna har hon valt att arbeta både som riksdagspolitiker och sitta i kommunfullmäktige, och hennes dubbla uppdrag har varit både omdiskuterat eftersom hon haft hög frånvaro på fullmäktigemötena.

Under sin första mandatperiod kunde P4 Blekinge visa att hon bara deltagit på en tredjedel av alla möten. Nu när hon väljer att lämna så menar Per Ola Mattsson, kommunalråd för socialdemokraterna i Karlshamn är det just tidsbristen som varit en avgörande faktor.

– Det har att göra med att hon har svårt att kombinera riksdagsarbetet med det lokala arbetet.

Det blir allt mer ovanligt att politiker arbetar parallellt med kommunpolitik och rikspolitik. Enligt Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, så är förklaringen att yrket har förändrats.

– Kommunpolitiken har helt enkelt blivit ett heltidsjobb, och därför går det inte att hinna med båda delar.