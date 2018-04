Försvarsmakten: Vi har inte tagit något beslut om Rosenholm

Under dagen har det rapporterats om att bullret från försvarets skjutbanor kan sätta stopp för all skolverksamhet på Rosenholm. 800 elever berörs om all skolverksamhet måste flyttas därifrån, har man under dagen kunnat läsa i BLT och Sydöstran.

Försvarsmakten har lämnat beskedet att det inte går att få ner bullernivåerna, så att det går att bedriva skolverksamhet

– Det är ett helt nytt läge nu, säger Göran Palmér, chef för kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun. Försvarsmakten har lämnat beskedet att det inte går att få ner bullernivåerna, så att det går att bedriva skolverksamhet, säger han till lokaltidningarna.

Men detta stämmer inte, menar nu Försvarsmakten.

Skolorna med permanenta bygglov går inte att upphäva

– Försvarsmakten och Karlskrona kommun har ingått i ett projekt tillsammans för att utreda hur vida man kan ha kvar de två skolorna med tillfälliga bygglov på Rosenholm – utan påverkan på försvarsmaktens övning för skjutfält. Skolorna med permanenta bygglov går inte att upphäva, säger Julia Axman från högkvarteret som driver projektet med Rosenholm från Försvarsmaktens håll.

Ni har alltså inte tagit något beslut eller lämnat något besked?

– Nej, det besked vi senast lämnade till kommunen var förutsättningar som vi från försvarsmaktens sida tycker att man ska utgå ifrån i projektet när man tittar på vilka möjliga lösningar som man kan vidta i området.