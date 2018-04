Ryska gasrör bra affär för Karlshamns hamn

I somras levererades de första rören till gasledningen Nord Stream 2 till Karlshamns hamn.

Affären är den största i hamnens historia och det syns i årsredovisningen.

2017 gjorde det kommunägda bolaget en vinst på drygt 28 miljoner kronor, drygt fem gånger så mycket som året innan.

– Det är ett mycket bra resultat. Affären med Nord Stream står för ungefär halva vår tillväxt. Men alla delar av verksamheten växer utom lagringen av olja, säger Mats Olsson som är vd för Karlshamns hamn.

In- och utlastningen av rör kommer att fortsätta under hela 2018 och även en bit in på 2019. Mats Olsson räknar därför med fler bra resultat.

– Vi räknar med liknande vinster de närmaste åren, säger han.

Under 2017 har Karlshamns hamn ökat antalet anställda med 50 personer till 119.

Det kommunägda bolaget har också gjort stora investeringar. Bland annat har kajerna förstärkts och kapaciteten i containerhanteringen ökats.

Hur stor del av förra årets vinst som till slut hamnar hos ägaren Karlshamns kommun framgår dock inte av årsredovisningen. Däremot att hamnen betalt 10 miljoner kronor i så kallat koncernbidrag.

Enligt Mats Olsson kommer de totala intäkterna från affären med Nord Stream att landa på 100-130 miljoner kronor.