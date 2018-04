Regnskurar på valborgselden

Temperaturen stiger till mellan 11 och 16 grader under måndagen och det blåser en måttlig till frisk nordostlig vind, vid kusten blir det hårda vindbyar under eftermiddagen.

– Mot kvällen ligger det nog mellan 8 och 12 grader, så varma kläder behövs nog, säger Erling Brännström, meteorolog på SMHI.

Regn drar in söderifrån under måndagseftermiddagen och försvinner bort först under natten.

– Det finns chans att det kan bli perioder med uppehåll, säger han.

Första maj börjar med gråväder men framåt dagen blir det solglimtar och mellan 10 och 15 grader.

Det är svaga vindar på morgonen men den sydliga vinden tilltar under dagen.